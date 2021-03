De trængte biografer må kigge langt efter superhelte-trækplastre fra Disney

Biograferne kunne godt trænge til en solid blockbuster, så snart publikum igen får lov at strømme ind i salene. Men de skal ikke sætte deres lid til Disney.

Film- og underholdningsselskabet, der har sin egen streamingtjeneste, Disney+, lader nu flere af sine store længe ventede film få digital premiere på egen streamingplatform, samtidig med at filmene får premiere i biograferne. Og i enkelte tilfælde vil de helt droppe biografvisningerne. Det skriver flere internationale medier, herunder branchemagasinet Variety.

Filmene med dobbeltpremiere tæller bl.a. Marvel-filmatiseringen ’Black Widow’, der har Scarlett Johansson i titelrollen, og ’Cruella’, en krimikomedie om skurken Cruella de Vil fra ’101 dalmatinere’. Sidstnævnte får premiere som planlagt 28. maj, mens ’Black Widow’-premieren bliver udskudt fra 7. maj til 9. juli.

Det betyder også, at Disneys anden store superheltesatsning i år – ligeledes en Marvel-filmatisering, ’Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ – får udsat sin premiere fra tidligt juli til 3. september, hvor den til gengæld forventes at få almindelig biografpremiere. Det får Pixars animerede ’Luca’ til gengæld ikke, skriver Variety. Den bliver i stedet tilgængelig for alle abonnenter af Disney+ uden ekstra lejegebyr fra 18. juni. Ganske som det skete med den animerede ’Sjæl’ og live action-genindspilningen af ’Mulan’ sidste år.

Det gør ondt på de trængte biografer, der herhjemme ifølge genåbningsplanen må slå dørene op igen 6. maj. Som formanden for Danske Biografer, Lars Werge, sagde i forbindelse med ’Mulan’-lanceringen:

»Det er klart, vi ikke er glade for biograffilm, der får premiere på streamingtjenester. Særligt ikke med en storfilm fra Disney«.

2. januar i år havde Disney+ nået 94,9 millioner abonnenter på verdensplan, viser virksomhedens egne tal. Og herhjemme har 29 procent af danskerne abonnement på Disney+.

Nye spilleregler

Alle ovennævnte flytninger og omplaceringer er eksempler på, at corona-nedlukningerne har skubbet ekstra til en tendens, der allerede var i gang: at film får kortere (eller ingen) spilletid i biograferne, før de ryger ud til streaming.

Tidligere gik en film typisk 90 dage i biografen, før den blev tilgængelig på streamingtjenesterne. Men den karensperiode er nu blevet væsentligt afkortet. I pandemiåret har flere af de store film slet ikke fået biografpremiere, men er lanceret direkte på streamingplatforme, og dele af den trend ser altså nu ud til at fortsætte.

Ifølge Variety vil produktionsselskabet Warner Bros. i 2021 lancere alle sine film via streamingtjenesten HBO Max samme dag, som de har biografpremiere, mens de i 2022 vil afkorte karensperioden til 45 dage. Det samme gælder for Paramount, mens Universal skærer helt ind til benet og kun lader filmene spille 17 dage på det store lærred, før de ryger ud til leje og streaming via tv-skærmene derhjemme.

Til gengæld lover Universal så at dele lidt af den digitale profit med biografkæderne.