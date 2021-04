5 hjerter til prisvindende film: De lover demokrati, men det er løgn og latin

Der er nærmest ikke tal for, hvor mange gange der bliver talt om et »frit, fair og troværdigt valg« i filmen ’President’, Camilla Nielssons uafrystelige dokumentar om præsidentvalget i Zimbabwe i 2018.

Til sidst får ordene faktisk en galgenhumoristisk klang, for i et land, der var underlagt diktatoren Robert Mugabe i næsten 40 år, har demokratiet i den grad svært ved at slå rødder. Det politiske grundvand er giftigt. De, der gennem årtier har forurenet og korrumperet landet, lover nu, at deres handlinger er rene.

Det virker dog lige så usandsynligt, som hvis en miljøforkæmper tror, det kan lykkes ham at rense et ocean med en køkkensi.

Eller som oppositionspolitikeren Nelson Chamisa, hvis valgkamp vi følger, siger: »En myg kan ikke kurere malaria«.