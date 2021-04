Neo-kolonialismen skal fordrives med chokoladekunst

Man skal være mere end almindeligt tungnem for ikke at have forstået, at CPH:DOX har udviklet sig til en aktivistisk filmfestival. Ja, til tider nærmest en politisk bevægelse med dokumentarfilmen som våben.

At ville rykke, hvor politikerne slæber på fødderne, spiller fint sammen med en generel tendens til at opfatte dokumentarfilmen som en forandrende kraft i verden. Det er ikke længere nok bare at vise, hvordan tingene hænger sammen. Man skal også gøre en forskel.