Du kan stadig nå at se dem: Her er årets vindere på filmfestivalen CPH:DOX

CPH:DOX

Vindere 2021

Dox:Award: ‘The Last Shelter’ af Ousmane Samassekou (Frankrig / Mali / Sydafrika). Special Mention: ‘Our Memory Belong to Us’ af Rami Farah og Signe Byrge Sørensen ( Syren / Danmark / Frankrig / Palæstina).

F:act Award: ‘When a City Rises’ af Cathy Chu, Iris Kwong, Ip Kar Man, Huang Yuk-kwok, Evie Cheung, Han Yan Yuen og Jen Lee (Hong Kong). Special Mention: ‘All Light, Everywhere’ af Theo Anthony (US).

Nordic:Dox Award: ’Julie & I’ af Nina Hobert (Sverige). Special Mention: ‘Skyggebarn’ af Cille Hannibal og Christine Hanberg (Danmark).

New:Vision Award: ’All of Your Stars are but Dust on My Shoes’ af Haig Aivazian (Libanon). Special Mention: ’Listen to the Beat of our Images’ af Maxime Jean-Baptiste og Audrey Jean-Baptiste (Frankrig).

Next:Wave Award: ’You and I’ af Fanny Chotimah (Indonesien). Special Mention: ‘Holgut’ af Liesbeth de Ceulaer (Belgien).

Politiken Danish:Dox Award: ‘Klub Kranium’ (‘Dark Blossom’) af Frigge Fri (Danmark).

Filmene kan ses online på doxonline.dk eller i biografen mellem 6.-12. maj.

Vis mere