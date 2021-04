5 hjerter: De enkle ordløse hverdagsscener løfter dokumentar fra at være en offerskildring til et stærkt portræt af afrikanske migranter

Når man lander i det tørre landskab på kanten af Sahelørkenen, er det som at lande på en anden planet. Det maliske ørkenlandskab minder om ’Star Wars’-universet. Jeg forventer når som helst, at en lille støvsugerlignende robot vil komme rullende forbi.

Det første tegn på liv, der viser sig i Ousmane Samassekous dokumentarfilm ’The Last Shelter’, er dog gravsteder for de migranter, der ikke har overlevet deres rejse mod en uvis fremtid. I Mali ligger Migranternes Hus, et midlertidigt hjem for tusindvis af migranter, der er på vej mod Europa. Men det er også et erkendelsessted og et vendepunkt under den livsfarlige vandring.

Den maliske dokumentarist har selv mistet er nært familiemedlem, der rejste ud og aldrig blev fundet igen. Som dokumentarist er han fluen på væggen. Han formår at være så nærværende og tillidsvækkende, at hovedpersonerne tør fortælle om deres inderste frygt og sårbarhed.