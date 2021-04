Hun var på vej på date, men blev anholdt og anklaget for at være landsforræder

En kvinde bliver 3. juni 2017 anholdt i Augusta, Georgia. Hendes navn er Reality Leigh Winner. Tilsyneladende en helt almindelig 25-årig hvid kvinde med et lidt usædvanligt og skæbneironisk navn. Dagen efter anholdelsen skulle hun have undervist i yoga, og samme aften skulle hun have været på en date, fortæller hun i telefonen sin søster Britanny. Hun fortæller også, at hun savner sin kat.

Realitys familie modtager de følgende dage en storm af opkald fra medier som ABC og CNN, men først efter at have spurgt en journalist, finder de ud af, at hun er sigtet for at have lækket et dokument om russernes indblanding i det amerikanske valg, der året inden havde bragt Donald Trump til magten, og risikerer op til 10 års fængsel.

Reality Leigh Winner arbejdede som lingvist, hun var Air Force-veteran og ansat i efterretningstjenesten NSA. Da hun blev opsøgt og anholdt af FBI, var hun med det samme under mistanke for at have lækket et tophemmeligt dokument til nyhedsmediet The Intercept og blev af FBI afhørt i sit hjem på en afslappet, men intimiderende måde, inden hun blev varetægtsfængslet.

Dokumentaren viser, hvordan Reality Winner idømmes 63 måneders fængsel på baggrund af en 100 år gammel spionagelov. Kilderne i dokumentaren er Winners venner og familie, journalister fra The Intercept og amerikanske whistleblowere som Edward Snowden og Thomas Drake, der offentligt støtter Winners sag.