5 hjerter: Kæben falder ned, når man ser denne poetiske film om en stærk kvinde med et trøstesløst liv

Man føler sig privilegieblind med sit klynk over coronakarantæne i en treværelses lejlighed, når man presses med ind i de forhold, Ivanna lever under på tundraen med bidende frost og en utrættelig storm uden for de 10 kvadratmeter, hun bor på med sine fem børn.

Boligen er et vakkelvornt træskelet betrukket med mønstrede voksduge, der blafrer med rasende smæld som et løst trommeskind over de pinde, der ryster om ørerne på den sammenstuvede familie.

Ivannas karantæne er endda ikke tidsbegrænset, men permanent som permafrosten under de tynde gulvbrædder. Godt nok står huset på slædeskinner, så det kan slæbes væk af de få rensdyr, hun har tilbage, men ruten forløber inden for tundraens grænser. Sådan som det er sædvane for nenets-folket, hvis traditioner hun forsøger at holde fast i.