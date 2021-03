Årets formentlig største biohit ’Ternet Ninja 2’ får ny premieredato

Fans af den lille flabede og kamplystne dukke Ternet Ninja kan se frem til at se toeren i biograferne allerede 19. august.

Det er hele syv uger før planlagt. Forklaringen på den fremrykkede premieredato er kort og godt, at filmen er blevet færdig før tid. Dermed bliver filmen en jo-der-er-også-liv-efter-sommerferien-oplevelse i stedet for en gudskelov-det-snart-er-efterårsferie-event.

»Det er forløsende at kunne sende ’Ternet Ninja 2’ ud i biograferne et godt stykke tid før forventet. Vi har virkelig knoklet igennem hele coronaåret for at kunne tilbyde folk en fantastisk god og sjov oplevelse i en tid, der har været – og stadig er – rigtig stram for mange familier«, lyder det i en pressemeddelelse fra Anders Matthesen, der igen har skrevet manuskriptet og instrueret sammen med Thorbjørn Christoffersen.

Med fremrykningen af premieredatoen gør ’Ternet Ninja 2’ det stik modsatte af konkurrenter, der for tiden udsætter filmenes biografpremierer på grund af usikkerhed som følge af coronanedlukningerne.

Senest har Disney meldt ud, at selskabet udsætter en række premierer og sågar nøjes med at lade nogle af sine film få premiere via streaming.

Ninja i søde julefarver

Så hvis toeren bare lever nogenlunde op til den første Ternet Ninja-film, kan de danske biografer se frem til et tiltrængt boost i billetsalget i august.

For da ’Ternet Ninja’ fik biografpremiere 1. juledag 2018, slog den flere billetsalgsrekorder. Alene på premieredagen solgte den 52.000 billetter, og da den var færdig i biograferne, havde den rundet 950.000 solgte billetter. Det gjorde den til den bedste sælgende biograffilm siden ’Op på fars hat’ fra 1985 (953.743 billetter).

Og hvad sker der så i toeren? Det vil de, der har længst har læst bogforlægget, selvfølgelig allerede vide, men kort fortalt vender Ternet Ninja tilbage i et nyt sæt rødt og hvidt tøj. Den kyniske legetøjsgigant er ved at slippe for straf, uskyldige børn er i fare, og sammen med Aske genoptager ninajen jagten på hævn og retfærdighed.

Turen går til Thailand, hvor onkel Stewart allerede hænger ud i Lucky Fucky Club ...