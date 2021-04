Længe ventet blockbuster er ved at gøre biografernes allerstørste frygt til skamme

Kan biografer og streamingtjenester leve i gensidig harmoni? Eller vil streamingtjenesternes fremmarch på filmmarkedet med tiden tømme biografsalene?

Disse grundlæggende spørgsmål om filmmediets fremtid kom nok en gang på dagsordenen, da filmselskabet Warner Bros. i 2020 annoncerede, at deres 17 film med premiere i 2021 ville blive udgivet i biografer og på streamingtjenesten HBO Max samtidig.

Udmeldingen vakte øjeblikkeligt stor debat.

Blandt de skarpeste kritikere var en af filmselskabets egne, nemlig den britiske filminstruktør Christopher Nolan, der mente, at den simultane udgivelse ligefrem ville undergrave biograferne.

Nu giver det foreløbige resultat af Warner Bros.s ’forsøg’ så en indikation på, at biografejerne måske ikke behøver at være så bekymrede endda.

For på trods af at Warner Bros.s nye storfilm ’Godzilla vs. Kong’ siden sin premiere har kunnet ses uden ekstrabetaling af brugerne på HBO Max, har den som biografattraktion (efter coronarestriktive standarder) været en enorm succes. Faktisk har sci-fi-filmen, hvor den muterede dinosaur Godzilla og monsteraben Kong krydser klinger, på de første fem dage efter premieren indtjent hele 48,5 millioner dollars i biograferne – det svarer til knap 306 millioner danske kroner.

Dermed er ’Godzilla vs. Kong’ den klart bedst sælgende biograffilm siden coronapandemiens udbrud.

Ingen danske biografgængere har kunnet bidrage til billetsalget til ’Godzilla vs. Kong’, da de danske biografer som bekendt er coronanedlukkede frem til 6. maj.

Vi har meget svært ved at sammenligne succes på streamingtjenester og i biograferne, når der er så mange mørketal Jakob Isak Nielsen, lektor i film- og medievidenskab på Aarhus Universitet

Men hos Det Danske Filminstitut ser man ikke desto mindre monsterfilmens succes i udenlandske biografsale som et rigtig godt tegn.

»Det her bekræfter os i, at biograferne som formidlingsplatform er langt, langt stærkere, end mange tror. Der er så meget kvalitet og social aktivitet forbundet med det at gå i biografen, at det ikke er noget, folk vil give afkald på. Så frygten for, at den her type udgivelser vil slå biograferne ihjel, kan man godt skrue voldsomt ned for«, siger Filminstituttets administrerende direktør, Claus Ladegaard.

Skal man tro HBO Max selv, der ejes af WarnerMedia, har ’Godzilla vs. Kong’ ligeledes været en stor succes hos dem. De fortæller, at monsterfilmen siden premieren har haft et større publikum end nogen anden film eller noget andet show i deres sortiment.

En række forbehold

Jakob Isak Nielsen, der er lektor i film- og medievidenskab på Aarhus Universitet, mener dog, at man bør se filmens biografsucces i lyset af den særlige situation, verden står i netop nu.

»’Godzilla vs. Kong’ kan have klaret sig ekstraordinært godt i biograferne, fordi den udkommer lige efter coronanedlukninger, hvor folk har et særlig stort behov for at komme ud. Jeg tror, man skal passe på med at drage generelle konklusioner om folks adfærdsmønstre i de her tider«, siger Jakob Isak Nielsen.

»Derudover repræsenterer ’Godzilla vs. Kong’ jo en særlig type film, en rigtig blockbuster, hvis æstetik jo klart gør sig bedre på det store lærred i biograferne end hjemme på de små skærme. Men i eksempelvis Danmark laver vi jo ikke så frygtelig mange blockbustere«.

Derfor mener Jakob Isak Nielsen ikke, at man med baggrund i ’Godzilla vs. Kong’ kan sige ret meget om, hvordan eksempelvis danske instruktører, der laver andre typer film, ville klare sig med en lignende simultan udgivelse.

Endelig påpeger han, at manglende gennemsigtighed omkring tallene fra streamingtjenesternes side gør det umuligt at danne sig et reelt billede af forholdet mellem dem og biograferne.

»De kan fremhæve det ene gode eksempel og udelade de eventuelt 17 andre, der understøtter fortællingen om, at de udgør en alvorlig trussel mod biograferne. Vi har meget svært ved at sammenligne succes på streamingtjenester og i biograferne, når der er så mange mørketal ovre i det hjørne, der handler om streaming«, lyder det fra lektoren.