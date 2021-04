Man sidder ude på kanten af sofasædet under Netflix-serie om stjernepsykopatisk seriemorder

Tv-serier, der baserer sig på eller er stærkt inspirerede af virkelige begivenheder, lider ganske ofte under det problem, at man jo godt kender slutningen på historien og såmænd af og til også en hel del af detaljerne.

Og så er det jo ikke så spændende, som hvis det var opspind og digt, selv om den altovervejende del af den type fortællinger jo også ender med, at de onde får deres bekomst, og de gode en kop kaffe med kanelsnegle til.

Men det ved Netflix og ikke mindst britiske BBC særdeles godt. Og derfor har de nærmest slået knuder på sig selv for at skabe spænding i historien om den fransk-vietnamesiske seriemorder og storsvindler Charles Sobhraj, som tog livet af et ikke helt lille antal hippieturister i Fjernøsten i 1970’erne og tjente styrtende med penge på at sælge deres mere eller mindre værdifulde ejendele, smykker i særdeleshed. Indtil han blev fanget af det internationale politi.

For at optimere seernes følelse af suspense er fortællingens lineære akse nærmest sprængt til atomer. Ideligen mødes man af markeringer, der er lavet som skilte fra forne tiders afgangs- og ankomsttidstavler i lufthavne, med information om, at nu er vi seks år tidligere, tre dage senere, fire måneder før eller ni år inden. Og til at begynde med føles det rent ud sagt ret irriterende, og er det sidst på aftenen, skal man lige have en ekstra kop kaffe for at holde fokus og orienteringsevne intakt.