Kristoffer Hegnsvad: Hvis Tine Fischers jobskifte betyder et dårligere CPH:DOX, er det et stort slag for dansk film

Så sker det. Vi kan åbne dørene og gå lidt udenfor, men vi kan også åbne for hjemmeskærmen og lade virkeligheden vælte ind via dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX, der havde onlineåbningsgalla onsdag aften med Phie Ambos klimafilm ’70/30’, og torsdag for alvor åbner med 177 film, der kan ses på www.doxonline.dk. Festivalen har valgt at forlænge sig selv, så den varer helt frem til 12. maj, så vi får en uge, hvor det er muligt at møde en framet virkelighed på det store lærred.

Der er dermed gang i festivaldirektør Tine Fischers sidste festival – en festival, hun grundlagde i 2003. Det har været en vild succeshistorie, der er lykkedes med at gøre dokumentargenren cool og dansefestlig i Danmark, og som på verdensplan har bidraget til at ændre dokumentarfilmgenren.

CPH:DOX fangede en strømning i tiden for kunstneriske dokumentarfilm, der ønskede at fortælle andre typer historier og fortælle dem på andre måder end den klassiske journalistiske eller historiefaglige dokumentarfilm. Det har givet nogle markante vindere på festivalen som Werner Herzogs ’The White Diamond’, Harmony Korines ’Trash Humpers’, Lucien Castaing-Taylor & Véréna Paravels ’Leviathan’ og Joshua Oppenheimers ’The Act of Killing’. Den sidste åbnede CPH:DOX i 2012, og derfra rejste mesterværket kloden rundt.

De seneste år har festivalen haft en lidt anden type åbningsfilm. ’De misbrugte filmbørn’, ’Reformisten’ og i år ’70/30’. Uden at kritisere de film er det en anden type end dem, Tine Fischer tidligere ville vælge. De er mere politiske. De går hårdere ind i tidens sager, #MeToo, integrationsdebat og klimakamp. Og de er mindre kunstnerisk vovede. Om det er CPH:DOX eller os alle, der har forandret os en smule, er stadig uvist, men det er også nogle gange det, der sker, når noget gror og går fra rebelsk skridtsparker til voksen magtfaktor. Man tager ansvaret på sig og taler ind i tiden med den vægt, man har.

Heldigvis har festivalen aldrig sluppet sin kærlighed til det kunstneriske og det spraglede. Den kerne gør, at festivalen hører til i verdenseliten, og at jeg synes, den danske filmbranche og Kulturministeriet skal tage sig sammen og sikre de københavnske festivaler bedre økonomisk, så den flotte position på verdensplan kan bevares, og publikum er sikret de bedste film i verden – og at der kan arbejdes videre på udviklingen af den brancheafdeling for salg og udvikling, der lige nu står for spinkelt.