Med så store tænder som hans kunne man ikke være tv-vært, mente hans chef. Men pludselig var tænderne ikke så store alligevel

Der er ikke mange af klodens mennesker, der kan hamle op med det cv.

Hans tv-karriere begyndte, netop da fjernsynet stod på tærsklen til at blive det nye altoverskyggende medie. På samme tid blev det muligt at flyve til klodens fjerneste hjørner. Og disse to milepæle betød tilsammen, at David Attenborough i 1950’erne og 1960’erne måske var det menneske i verden, der havde set mest forskellig vild natur rundt om på kloden med sine egne øjne.

Nu har han i mere end et halvt århundrede været den vilde naturs formidler for en hel verden. Når vi hører hans stemme, tænker vi straks natur. Selv hans kropssprog og tonefald kender vi. Og den anspændte hvisken, når han lister gennem det høje græs et sted i verden, kan de fleste også genkende selv uden at kigge på en tv-skærm.