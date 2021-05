Der er gode grunde til, at Tim Roth er særligt troværdig som ond og voldelig

Når han er ædru, passer sheriffen Jim Worth sine ting. Når alkoholen får tag i ham, bliver han til den grænseoverskridende Jack i thrillerserien ’Tin Star’, som blev indspillet 2017-20.

I rollen som Jim/Jack viser skuespilleren Tim Roth mange nuancer af sit anerkendte talent. Som Henrik Palle skrev i sin anmeldelse af Roths »imponerende gode« præstation som Jim/Jack: »Hans skiftevis milde, snedige og øretæveindbydende fjæs passer perfekt til rollen«.

Det lumske, irriterende, rare eller ligefrem onde har siddet i Tim Roths meget direkte blik i talrige roller, siden han debuterede som skinhead i ’Made in Britain’ i 1982. Han har været lejemorder i Stephen Frears’ ’Hævnens time’, Vincent van Gogh i Robert Altmans ’Vincent & Theo’, superskurk i ’The Incredible Hulk’ og siden ’Håndlangerne’ fra 1992 været tilbagevendende skuespiller i Quentin Tarantinos film.

Ofte bliver Tim Roth tilbudt roller som rå, voldelig og ondskabsfuld, og de karaktertræk kender han selv alt for godt, fordi andre brugte dem imod ham, da han var barn. Han voksede op i et nydeligt kvarter nær London, hvor han fik daglige tæsk af jævnaldrende skolekammerater og ikke kunne finde ud af at slå igen. Et skoleskift gik i vasken, og en overgang hang Tim Roth ud i gaderne i Londons West End, hvor han i modsætning til nogle jævnaldrende drenge undgik at havne i prostitution.