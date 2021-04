Seksuelt krænket deltager i svensk ’Paradise Hotel’: De ringede og sagde, at vi ikke fik lov til at tale om det

Produktionsselskabet Mastiff, der producerer den svenske udgave af realityshowet ’Paradise Hotel’, erkender nu, måske, ikke at have håndteret krænkelsessager i programmet korrekt.

Det sker, efter at streamingtjenesten Viaplay tirsdag fjernede realityshowet fra sin tjeneste, da det kom frem, at en mandlig deltager var blevet bortvist fra det paradisiske hotel i Mexico, hvor programmet blev optaget tilbage i efteråret, efter angiveligt at have sexkrænket to kvindelige deltagere.

Kritikken af produktionsselskabet går blandt andet på, at manden, der ifølge den ene af kvinderne »bare gik længere og længere«, blev hjemsendt for sent.

Derudover kritiseres Mastiff også for at have opfordret til en tavshedskultur på hotellet.

»De (produktionsselskabet, red.) har sagt, at man ikke skal tale om deltagere, der ikke er der, og om ting, der ikke har noget at gøre med huset. Der var en gang, jeg ville fortælle en anden deltager om, hvad der var sket, og så ringede de og sagde, at vi ikke fik lov til at tale om det«, siger den ene af kvinderne til svenske SVT.

Produktionsselskabet erkender nu, at der kan være sket fejl i håndteringen af sagen.

»Det kan have været en fejlvurdering fra vores side. Derfor er det godt, at politiet har mulighed for at gennemgå hele aftenens råmateriale for at få et samlet billede. Hvis det i materialet viser sig, at vi ikke har fulgt vores rutiner og processer på den måde, vi skal, tager vi selvfølgelig det fulde ansvar for dette, da det ikke må ske, at deltagernes sikkerhed er truet«, skriver producent på Mastiff Claes Leinstedt i et skriftligt svar til SVT.

Den 21-årige mandlige deltager blev i efteråret smidt ud af programmet efter to tilfælde af påståede krænkelser. I det ene skal han have tvunget sine fingre op i en kvindelig deltagers underliv, og i det andet skal han have hevet ned i en kvindes tøj, så hendes ene bryst blev blottet.

Sagerne har været ukendt for offentligheden indtil denne uge, hvor afsnittet med mandens hjemsendelse blev vist i Sverige.

Det svenske ’Paradise Hotel’, der altså for øjeblikket ikke er tilgængeligt for streaming, kører ligesom det danske på 17. sæson.