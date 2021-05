Der er seriøs kemi mellem de to hovedpersoner i TV 2's nye krimiserie

Turistreklamekrimi. Sådan en betegnelse kunne onde tunger godt finde på at hæfte på TV 2’s nye spændingsserie ’Hvide Sande’, fordi den ikke alene dyrker sin location, men også er sponsoreret af dens økonomiske interesser. Ligesom den franske serie ’Disparue’ fra 2015 blev beskyldt for at være en farvestrålende brochure for byen Lyon, og TV 2’s forrige provinskrimi ’Norskov’ gengav Frederikshavns lyksaligheder på en både fascinerende og dæmonisk måde. Det ville imidlertid være at gøre blodig uret.

For godt nok får ’Hvide Sande’ – der på lokalmålet udtales huide sornde – meget forærende fra sin kulisse. Sandet er hvidt og havet så blåt som i en reklame for chokoladebaren Bounty – ja, man føler sig hensat til selveste ’Badehotellet’, der godt nok udspiller sig små 200 kilometer længere oppe ad Vestkysten. Men der er på ingen måde tale om lysterapi. Serien er nemlig regulært spændende på en meget håndfast måde med klassiske greb som overfald, indespærring, skeletter i skabet og en udspekuleret og sammenspist skeptisk lokalbefolkning.

Sine steder har man fornemmelsen af at være dumpet ned i en sammenhæng, der forekommer nærmest Enid Blytonsk i sin forudsigelighed og skematik; men det korte af det lange er, at det fandeme virker. Der bliver bidt de negle, der skal bides. Og så er den ikke så meget længere, når solen skinner højt over Vesterhavet, surferbøllerne ser sammenbidte ud, og der danses line dance til byfesten med skummende fadøl i hanerne.

Historien er ikke noget, Paul Auster ville have lagt navn til. Ingen meta-beta-bummelum eller skævt iscenesatte detektivskikkelser i et dæmoniseret noir-København a la tidlig Fritz Lang. Den er ret straight.