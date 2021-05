Guide: Her kan du streame spillefilmsdebuten fra årets store oscarvinder

1’Min psykedeliske kærlighedshistorie’, 10. maj 2021 på DRTV

Dokumentaren ’Min psykedeliske kærlighedshistorie’ er en international jetsetfortælling fra det store trip i 60’erne og 70’erne, hvor lsd-guruen Timothy Leary turede verden rundt og prædikede fri kærlighed.





Ved sin side havde han sin unge og smukke kæreste, Joanna Harcourt-Smith, som her folder sin psykedeliske livshistorie ud for mesterfortæller og menneskekender Errol Morris. Alt var fed fred og frihed, lige indtil Leary pludselig blev fængslet.

Filmens instruktør, Erroll Morris, er et stort navn i dokumentarfilmverdenen og står bag film som ’The Thin Blue Line’ (1988) og ’The Fog of War: Eleven Lessons from the Life of Robert S. McNamara’ (2003).

Her kan du se IndieWire-redaktøren Anne Thompson og instruktøren Erroll Morris i samtale om ’Min psykedeliske kærlighedshistorie’.