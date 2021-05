Drengen serverer tis for mormor som straf for ækel urtedrik i oscarnomineret familiedrama med gyldne marker og mørk horisont

Minari er en koreansk spiselig plante, der kan kurere det meste. I hvert fald ifølge bedstemor Soon-ja, der er ankommet til Arkansas fra Sydkorea for at skabe lidt balance i sin datters hårdtprøvede landmandsfamilie.

Hendes svigersøn Jacob Yi giver ikke meget for plantens magiske egenskaber. Eller for bedstemoderens tilstedeværelse med al dens aura af koreansk overtro. Han insisterer på den rationelle tilgang til livet og til landbrug. The American way, hvor hårdt arbejde får dine drømme til at gå i opfyldelse.

Markerne i Arkansas hører til USA’s mest frugtbare, siger han, hvis den bliver bearbejdet med logik og hårdt arbejde. Naturen skal udnyttes, men som sæsonerne skrider frem, ligner den metode nærmere en udpining.

Den persillelignende minari derimod skal have tid og lov at passe sig selv. Den gror bedst i sin anden sæson og skal sås i den vilde naturs egen økobalance. Det sted finder bedstemoderen ved en lille bæk, mens Jacob er ved at knække nakken i kampen for at hive vand op af sin nybyggede brønd.

I den forstand står den lille plante centralt i en fortælling om koreanske førstegenerationsindvandrere, der forsøger at finde en måde at slå rødder i det amerikanske samfund i 1980’erne på. Historien er baseret på Lee Isaac Chungs egen barndom, men den historiske kontekst bliver aldrig en specifik ledetråd i et universelt drama om overlevelse og kærlighed, personlige ambitioner og fælles ansvar i en lille familie.