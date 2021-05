Kvindehadet er flyttet med ud i rummet i ny Mads Mikkelsen-film. Det er trist. Men ikke lige så trist som selve filmen

Anno 2257. En gruppe nybyggere bor på en planet, de kalder Den Nye Verden. Det er ikke det paradis, de havde håbet på, for her bliver alles tanker pludselig højlydte. Kan du ikke kontrollere dem, kan alle høre, hvad du tænker. De kalder det for støj. Støjen er en mands ufiltrerede tanker. Det er ’Chaos Walking’, som det bliver forklaret i begyndelsen.

Trangen til at forklare titlen er symptomatisk for filmen, som ingen har troet på. Så lidt, at det meste nu bliver skåret ud i pap. Plottet er ellers så ubehjælpsomt tyndt, at man ikke skulle tro, det var nødvendigt.