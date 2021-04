Thomas Bo Larsen om Druk: Â»Det var ganske forfÃ¦rdeligt at spille rollenÂ«

Det var lige før, at Thomas Bo Larsen missede Oscaruddelingen.

Den 57-årige skuespiller lå i sin seng i Gladsaxe og så showet på sin iPad. Og som han selv siger, er han »ikke så god til at være oppe så sent«, så han var faktisk faldet i søvn i minutterne inden kåringen for bedste udenlandske film. Heldigvis lå Bo Larsens kæreste ved siden af ham og kunne vække ham i rette øjeblik.

»Det var lidt uvirkeligt. Jeg har jo kendt Thomas (Vinterberg, red.) i 30 år, så jeg følte næsten, at jeg selv var der, da jeg så det. Det var kæmpestort, og jeg kunne se, hvor rørt Thomas var. Det var meget rørende«, fortæller han om øjeblikket, hvor Thomas Vinterberg modtager statuetten.

Nu - efter en halv nats søvn - er det for alvor ved at gå op for Thomas Bo Larsen, at den film, hvor han spillede en af de ledende roller, har vundet en af de mest betydningsfulde priser i verden. Alligevel er han ikke helt sikker på, hvad det betyder for ham, at ’Druk’ vandt, da Politiken taler med ham over telefonen mandag eftermiddag.

»Hvad det betyder for mig? Det ved jeg ikke, jeg er bare så glad på Thomas vegne, for det er jo min gode kammerat og chef gennem mange år«, siger han.