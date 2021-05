Anmeldelse: Kim Fupz Aakeson må have røget det samme som David Lynch og Coen-brødrene

Hver gang landbetjenten Willman forsøger at håndhæve sin autoritet i den nordnorske bygd, bliver han forrådt af sin defekte tyktarm. Med boblende prutter vralter han væk for at låne et toilet eller skide i skoven. Det lugter af lavkomik, men fordi tarmen er forbundet til et menneske med mere mellem ørerne, føler man sig aldrig nedsunket i latrinær rutine.

Landbetjenten er nok et skvat, men han er samtidig en djævel, der manipulerer sin demente kone på så kynisk vis, at man på én gang foragter og ynker ham, når han græder ved hendes sengeleje.