Anmeldelse: Stjernespækket film er Anders Thomas Jensens bedste siden 'Blinkende lygter'

Det her er jo slet ikke en Anders Thomas Jensen-film, tænkte jeg efter filmens første akt. Godt nok har den Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas og Nicolas Bro i de bærende roller, sådan som de stort set har været det i alle hans spillefilm siden debuten, ’Blinkende lygter’, for 20 år siden. Lars Brygmann er tilføjet A-kæden, der på plakaten får det til at ligne en typisk mørk folkekomedie fra auteurens hånd.

Men det her er mørkere end de skygger, der har fulgt de skæve karakterer i Anders Thomas Jensens andre film. Mads Mikkelsens militærmand, Markus, er ikke bare træt af pis som den idiosynkratiske Torkild i ’Blinkende lygter’, han er et ødelagt menneske, efter at hans kone er blevet dræbt i en togulykke. Og det fremstilles ikke med Anders Thomas Jensens signatursorte humor som distance. Der er næsten tale om et realistisk drama, og det går lige i brystkassen.

Jensen er ikke uvant med det tunge tråd i den realistiske genre som manuskriptforfatter for Susanne Bier, men når han som instruktør har præsenteret os for knækkede mænd, har det primært været gennem karikaturens prisme med skæve figurer, der ved at kortslutte takt og tone i sidste ende får sagt noget essentielt om eksistensen.