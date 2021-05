2 hjerter: Robert De Niro er den eneste, der ikke har opdaget, at han ikke er sjov

I Martin Scorseses ’The King of Comedy’ fra 1982 spiller Robert De Niro en ung ambitiøs komiker, der desværre ikke var nær så morsom, som han selv gik rundt og troede. For at hævne sine forsmåede ambitioner bortfører Rupert Pupkin den berømte komiker Jerry Langford, spillet af den ægte komiker Jerry Lewis.

’The King of Comedy’ udgjorde en vigtig reference, da Todd Phillips i ’Joker’ lader Joaquin Phoenix’ meget lidt morsomme komiker tage hævn over sit forbillede, den vittige skærmtrold Murray Franklin, naturligvis spillet af Robert De Niro.

’The King of Comedy’ udgør på en måde sin helt egen subtekst i Robert De Niros karriere. De Niro må være overbevist om, at han er i besiddelse af et seriøst funnybone, men jeg har ærlig talt altid syntes, det var lidt svært at få øje på, når De Niro med indædt stædighed og professionel dødsforagt igen og igen har kastet sig over komediegenren.