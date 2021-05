’Notting Hill’-instruktør har genindspillet dansk film, og Kate Winslet er næsten lige så god til at spille sur-såret som Paprika Steen

Tit og ofte har jeg krummet tæer og rystet på hovedet over den amerikanske uvane med at lave tamme og udvandede genindspilninger af udenlandske film. Det slipper jeg dog heldigvis for denne gang. For ’Notting Hill’-instruktøren Roger Michells amerikansk-britiske version af Bille Augusts familiedrama ’Stille hjerte’ er ganske tro imod sit forlæg og ikke så tosset, at det gør noget.

Handlingen i ’Blackbird’ er meget lig forbilledet. En ældre kvinde lider af en uhelbredelig sygdom. I stedet for at holde ud til den bitre ende, mens als lukker ned for hendes system og vitale organer, har Lily besluttet sig for selv at bestemme himmelfarten. Med hjælp fra sin lægemand Paul vil hun begå selvmord, før hun bliver hjælpeløs. Begivenheden vil Lily højtideligholde med en sidste god weekend i familiens skød. Også hendes ældste veninde, Liz, er inviteret.

Så utraditionel en familiesammenkomst forløber naturligvis ikke gnidningsløst. De to vidt forskellige voksne døtre, Jennifer og Anna, reagerer så forskelligt som altid. Storesøster Jennifer vil bestemme og som altid være fornuftens irettesættende stemme, mens lillesøster Anna med den skrøbelige psyke og den kunstneriske åre vanen tro slår sig i tøjret. Her skal ingen kære mor få lov at gå stille ind i den blide nat.