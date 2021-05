Denne oscarvindende film skal høres lige så meget, som den skal ses

På papiret vil det som anmelder være fristende at sammenligne ’The Sound of Metal’ med hittet ’Whiplash’.

Fristende og oplagt, men også temmelig dovent. For bortset fra at begge de skarpe film handler om en trommeslager, der tæsker løs på sit skind, så blodet står ham ud under neglene, har de to film ikke meget tilfælles.

Hvor Damien Chazelles overraskende succes handlede om omkostningerne ved at dedikere sig 100 procent til kunsten og gå i stenhård mesterlære, handler Darius Marders ’The Sound of Metal’ om, hvordan man – som de udtrykker det i AA-bønnens andet afsnit – må lære at tage imod svære tider som en vej til fred.