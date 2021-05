'Paradise Hotel' fjernes fra svensk tv efter mistanke om overgreb på settet

Svenske realityfans får ikke på samme måde som tidligere mulighed for at få dette års fix af affærer, druk, intriger og brudte alliancer.

De resterende afsnit af den igangværende sæson af reality-programmet ’Paradise Hotel’ bliver nemlig fjernet fra svensk tv, skriver produktionsselskabet bag, Nordic Entertainment Group, på sin hjemmeside.

»De episoder, der endnu ikke er vist, vil ikke blive sendt, og de tidligere sendte episoder vil ikke blive genudgivet«, står der i pressemeddelelsen.

Det sker efter beskyldninger om en række seksuelle krænkelser på settet, fortæller produktionsselskabets administrerende direktør, Anders Jensen, i det svenske morgenprogram ’TV 4 Nyhetsmorgon’.

»Der er en række ting, der er gået galt: Den første hændelse blev opdaget og fejlagtigt bedømt af produceren på settet, mens dem, der overværede hændelsen, tolkede den som mindre alvorlig, end den naturligvis var. Den anden hændelse blev vi først opmærksomme på, da medierne begyndte at skrive om den for to uger siden«, lød det ifølge SVT Nyheder fra Anders Jensen, som altså nu helt har valgt at pille programmet af skærmen.

Episoden er anmeldt til politiet

Den svenske avis Expressen har været i dialog med de to kvinder, som manden mistænkes at have krænket. Den 21-årige skal blandt andet have forsøgt at rive bh’en af deltageren Jennifer Paater, fortæller hun selv til avisen. Den episode blev fanget på kamera og indgik i afsnittet, der blev sendt 19. april.

Den anden kvinde, Annie Dahlberg, fortæller, at realitydeltageren blev aggressiv, da hun afviste at have sex med ham.

»Han gik bare længere og længere«, siger hun til Expressen og forklarer, at den mandlige deltager tvang sine fingre op i hendes underliv, efter hun havde afvist at have sex med ham.

Der er efterfølgende indledt en undersøgelse af episoderne, og kvinderne har politianmeldt manden.