Nu kommer den første dansksprogede Netflix-film

Først kom den danske Netflix-serie ’The Rain’, så kom endnu en dansksproget serie, ’Equinox’, men nu er den første danske film produceret af Netflix blevet offentliggjort: ’Kærlighed for voksne’ hedder den.

Filmen har et velkendt dansk cast, med blandt andet ’Underverden’-skuespiller Dar Salim, som også gjorde sig bemærket internationalt i sin rolle i ’Game of Thrones’ og Sonja Richter, som har spillet med i blandt andet ’Afdeling Q: Kvinden i buret’ og ’Elsker dig for evigt’.

’Kærlighed for voksne’ bliver produceres af SF Studios i samarbejde med Netflix, og den får global premiere på den amerikanske streamingtjeneste.

I en pressemeddelelse fra SF Studios, fremgår det, at filmen er »en thriller fyldt med en masse uventede drejninger, og hvor intet er, som det ser ud til«, som også går mere i dybden med handlingen af historien.

På overfladen ligner det, at Christian (Dar Salim) og Leonora (Sonja Richter) har det hele, står der i pressemeddelelsen. De lever det perfekte liv med deres søn, der lige er blevet erklæret rask efter en langvarig og alvorlig sygdom. Deres fremtid ser endelig lys ud, men til en fest i Christians iværksætterfirma ser Leonora sin mand med en yngre kvinde, arkitekten Xenia (Sus Wilkins).

Leonora indser, at Christian måske forlader hende. Kvinden, der har ofret alt for at tage sig af deres søn og deres familie? I det øjeblik tager Leonora en beslutning: Hun nægter at være kvinden, der blev forladt, og hun vil tage alle nødvendige midler i brug.

Filmen instrueres af Barbara Topsøe-Rothenborg, der bl.a. har instrueret ungdomsserien ’Sjit Happens’ på Zulu og den amerikanske udgave af ’Kærlighed ved første hik’ – ’Love at First Hiccup’ i 2009.

Udover Dar Salim, Sonja Richter og Sus Wilkins inkluderer rollelisten Mikael Birkkjær (’Lad de små børn’, ’Borgen’, ’Forbrydelsen’), Lars Ranthe (’Druk’, ’Kastanjemanden’, ’Dirch’), Morten Burian (’Gæsterne’), Benjamin Kitter (’Lykke-Per’), Karoline Hamm (’Equinox’) og Natalï Vallespir Sand (’Protector’).

’Kærlighed for voksne’ er netop gået i produktion og vil få premiere på Netflix i 2022. Filmen vil også blive vist på TV 2 i Danmark på et senere tidspunkt.