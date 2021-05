Der er KUN børnevenlige scener i empatisk naziflugtfilm

Hun må kun tage ét stykke legetøj med sig, da familien pakker for at rejse fra Berlin. Og når man er 9 år, er det svært at vælge mellem bamserne. Anna lader derfor sin lyserøde kanin blive hjemme.

Hermed en forklaring på filmens titel, selv om Hitler faktisk omtales ganske lidt. Der er meget langt til Taika Waititis Anden Verdenskrigs-satire ’Jojo Rabbit’, selv om også dén film er fortalt i børnehøjde.

Til gengæld er filmens titel den samme som på Judith Kerrs selvbiografiske bestseller fra 1972, hvor børnebogsillustratoren og forfatteren fortæller om sin flugt først fra Tyskland til Schweiz, så til Frankrig og herefter til England, i årene før Anden Verdenskrig brød ud.

Det er den bog, som Caroline Link har filmatiseret i klassisk episk stil. Den kan ses af hele familien, hvis man altså er gammel nok til at læse undertekster. For selv om hele baggrunden for fortællingen er Hitlers magtovertagelse og jødeforfølgelsen, så er der kun børnevenlige scener i filmen.

Den begynder i 1933 i Berlin. Der er 10 dage til det valg, der kan give Hitler magten. Annas far er en kendt jødisk teateranmelder, der er meget kritisk indstillet over for nationalsocialisterne, og han lægger ikke fingrene imellem, når han revser landets udvikling; han omtaler Hitler som ondskaben.