For en teenager er hver dag bogstavelig talt verdens undergang

Der er et før og et efter ’Buffy the Vampire Slayer’ eller ’Buffy vampyrernes skræk’, som den hed i dansk oversættelse, da den rullede over skærmen tømmermandssøndag efter tømmermandssøndag fra 1997 til 2003. Det er de fleste tv-kritikere enige om, i hvert fald af den nyere skole, der tager popkulturen alvorligt og er kommet sig over ideen om tv’et som en ’dummekasse’, man skal indtage i afmålte doser som lørdagsslik.

Serien, der blander b-films-horror med teenagedrama og dialog-skarp komedie, var en forløber for det totale genresammenbrud – særligt mellem drama og komedie – som er så kendetegnende for mange af de allerbedste såkaldte dramedy-serier fra ’Girls’ til ’Better Call Saul’ til ’Fleabag’ til ’Orange is the New Black’ med mange flere.

Med ’Buffy’ blev eksistensens største temaer – lidelse, episk kærlighed, radikal ensomhed og livsnødvendigt fællesskab – vævet ind i tilfredsstillende, hyperkarikeret og moralsk retfærdiggjort vold mod mørkets (latexmaskebærende) dæmoner. Tilfredsstillelsen for en ung kvindelig førstegangsseer som mig dengang i 1997 blev kun større af, at volden blev udøvet af en superheltinde i pastelfarvede stumpetrøjer og lipgloss, der både var den eneste ene af skæbnen udvalgte vampyrdræber og en genkendeligt banal gymnasiepige, der sukkende længtes efter at være som alle andre, mens hun spiddede blodsugernes hjerter på sin tilspidsede kæp.

Alligevel var det med en stor omsorgsfuld ængstelse over for mit yngre jeg, at jeg for nylig gik i gang med at gense ’Buffy’. Det er en af de serier, der har været genstand for mest akademisk interesse. Der findes endda et akademisk tidsskrift ved navn ’Slayage’, der publicerer artikler om alt fra moralfilosofiske læsninger af ’Buffy’ til queer-æstetik og vampyrmode (’Ægte vampyrer går ikke med shorts’ eller min yndlings: ’Queer eye of that vampire guy’). Men hvad hvis jeg ikke kunne finde den dybe eksistentielle tråd igen? Det kunne jeg. Og særligt i de sidste par sæsoner er der en fornemmelse for menneskelig lidelse og sjælens komplekse, længselsfulde natur, som enhver eksistentialist ville sætte pris på.