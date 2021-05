Susan Sarandon går Ghita Nørby i bedene

Fem udvalgte citater

Verden ifølge Susan Sarandon

Om at være aktivist

»Problemet med at være aktivist er, at man ender som Eva, der bliver smidt ud af Edens have. Eva var det første menneske, der tænkte selvstændigt. Og alligevel blev hun hængt op på det. Jeg navngav min datter efter hende«.

Om at blive udnævnt til sexsymbol

»Det dårlige ved bryster er, at man er nødt til at vælge mellem at have en hjerne og at have bryster. Det ville være dejligt, hvis man kunne have begge dele«.

Om at være inkarneret newyorker

»Når man møder nogen på gaden i New York, er det som regel en behagelig overraskelse. Når man møder nogen på gaden i Los Angeles, er det som regel, fordi man har været involveret i et biluheld«.

Om at få en Oscar

»Jeg var nomineret fire gange på fem år og vandt i sidste hug (for ’Dead Man Walking’, red.). Jeg sad foran Laurence Fishburne i salen, og han sagde: »Hvis du ikke får prisen denne gang, brænder vi stedet ned!«. Da jeg så fik den, tænkte jeg: De er bare glade for endelig at slippe af med mig. Men det eneste, min statuette førte med sig, var, at jeg blev kaldt oscarvinder på plakaterne i stedet for oscartaber«.

Om at ryge marihuana

»Jeg har aldrig været skæv på arbejde eller filmoptagelser. Men jeg har læst manuskripter i påvirket tilstand og opnået et andet perspektiv. Hvis man lever et meget travlt liv, som jeg gør, kan pot tredoble ens weekender. Teknologi har fået os alle til at multitaske. Vi bliver distraheret og drevet til vanvid, og vores relationer bliver mindre menneskelige og mere båret af teknologi. At ryge pot gør, at man igen føler sig forbundet, bevidst og til stede«.





