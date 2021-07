Fremragende horrorfilm har fået en habil opfølger. Og slutningen kræver en treer!

Som en lille, men (meget vigtigt:) lydløs sensation i biografmørket havde ’A Quiet Place’ – der nu afslører sig som første del af en trilogi – premiere i 2018 til fryd, skræk og overraskelse for både anmeldere og publikum.

En alternativ horrorfilm om en familie, hvis hjemegn invaderes af monstre, der nok er blinde, men til gengæld så knivskarpt hørende, at de kan opspore mennesker ved det mindste knirk eller kny. Far, mor og tre børn med én til i vente prøvede at (over)leve totalt lydløst – men tragedien lurede på familien Abbott.

For alle os, der husker vores eget tilbageholdte åndedræt under etteren, lyder det simple spørgsmål selvfølgelig nu: Er toeren lige så intenst nagende? Og elementært rørende? I hvert fald er toeren så ligefrem i hele sin historie – hvad der kunne være af undertekst, siges lige ud af posen – så man ødelægger ikke noget ved at svare lige så simpelt: Ikke helt så god.