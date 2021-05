Hollywood har vendt ham ryggen, men nu har Kevin Spacey fundet en vej tilbage til det store lærred

Skuespilleren Kevin Spacey, hvis filmkarriere har stået på standby, siden han i slutningen af 2017 blev anklaget for at have begået en lang række grænseoverskridende handlinger og seksuelle krænkelser, gør nu comeback på det store lærred.

Det sker i det italienske krimidrama ’L’uomo Che Disegno Dio’, hvor 61-årige Kevin Spacey skal spille en kriminalbetjent, der efterforsker en (tilsyneladende uskyldig) mand, der er anklaget for seksuel udnyttelse af børn.

Det skriver ABC News.

»Jeg er meget glad for, at Kevin har sagt ja til at medvirke i min film. Jeg anser ham for at være en fremragende skuespiller, og jeg kan ikke vente med at komme i gang med filmen«, siger filmens instruktør, Franco Nero, til ABC News. Nero selv sidder både i instruktørstolen og spiller samtidig rollen som den pædofilianklagede mand.

Kevin Spacey, der har vundet to oscarstatuetter for sine roller i henholdsvis ’The Usual Suspects’ (1995) og ’American Beauty’ (1999), har ikke været at finde på nogen rolleliste, siden mere end 20 mænd tilbage i 2017 anklagede skuespilleren for at have krænket dem under hans tid på London-teatret Old Vic i årene fra 1995 til 2013. Anklager, som Kevin Spacey i alle tilfælde benægter.

Kevin Spaceys rolle i Netflix-serien ’House of Cards’ blev øjeblikkelig efter anklagernes offentliggørelse skrevet ud, og skuespillerveteranens scener i Ridley Scotts ’All the Money in the World’ blev genindspillet med Christopher Plummer i Spaceys sted.

I september 2020 lagde to mænd, herunder ’Star Trek’-skuespiller Anthony Rapp, sag an mod Spacey under anklagen om, at han skulle have udført seksuelle overgreb på dem tilbage i 1980’erne, da de to var teenagere.

Da Anthony Rapp i 2017 første gang offentligt anklagede Kevin Spacey for overgreb, udsendte Spacey en pressemeddelelse, hvori han udtalte, at han ikke huskede episoden, men undskyldte.