Hov, der mangler da nogle stjerner i den kinesiske udgave af reunion-afsnittet af 'Venner'

Sidste gang et nyt afsnit af tv-serien med verdens mest berømte vennegruppe, ’Friends’, på dansk ’Venner’, løb over skærmen herhjemme, var i 2004, men torsdag i sidste uge kunne fans opleve Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey og Phoebe sammen igen i et såkaldt reunion-afsnit produceret til streamingtjenesten HBO.

I stedet for den velkendte 20-minutters ramme, som samtlige afsnit af ’Venner’ har passet i indtil nu, blev gensynet en slags specialafsnit med en spillelængde på 1 time og 43 minutter.

I løbet af den tid fik seerne serveret oplæsning af gamle scener, genskabning af quizzer og lege, som vi kender fra serien, ikke tidligere viste klip og interviews i studiet med både hovedrolleindehaverne og mange kendte gæstestjerner.

På skærmene i Kina – hvor serien har en stor fanskare og derfor kunne ses på landets tre streamingtjenester, iQiyi, Tencent Video og Youku – var det dog en anden udgave af reunion-afsnittet, der blev vist.

Den ellers stjernespækkede ’Venner’-genforening var nemlig iøjnefaldende mindre rig på kendte personligheder netop der.

Seks minutter var blevet censureret ud af den kinesiske udgave, og det talte blandt andet scener med K-pop-supergruppen BTS, klip med Justin Bieber og Lady Gaga samt en scene, hvor fans fra LGBTQ-miljøet blev interviewet, skriver The Hollywood Reporter. I stjernernes tilfælde fordi de alle har provokeret det kinesiske styre på en eller anden vis.

Kilde: HBO Nordic

Gruppen BTS har, siden de udtalte sig om »den smerte«, sydkoreanerne og de amerikanske tropper delte i Korea-krigen i 1950, været bandlyst i Kina. Det kommunistiske styre betragtede det som en kritik af dem, da kineserne støttede de nordkoreanske tropper.

Lady Gaga har været bandlyst i Kina, siden hun i 2016 mødtes med Dalai Lama. Han betragtes som en farlig separatist.

Og Justin Bieber gjorde kinesiske fans vrede, da han i 2014 delte et billede af sig selv foran et krigsmindesmærke i Tokyo – dette uden at vide, at man i Kina betragter mindesmærket som et symbol på den krigsførelse, Japan har udsat landet for.

HBO har ikke kommenteret censuren.