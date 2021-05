De pulser løs i franske film. Nu foreslår pendant til Kræftens Bekæmpelse at fjerne statsstøtten til film, hvor der ryges

Den afslappende efter samlejet, den til eftertanke, når topspionen udtænker næste træk. Der pulses og ryges så meget i franske film, at det i gennemsnit svarer til 2,6 minutter eller seks cigaretreklamer per spillefilm.

Det viser en ny undersøgelse, som det franske svar på Kræftens Bekæmpelse, La Ligue Contre le Cancer, har offentliggjort, og som citeres i medier som franske Figaro og engelske BBC.

I 90 procent af 150 franske film, der blev udsendt fra 2015 til 2019, var der rygere, askebægre eller i hvert fald personer, der talte om at ryge, på lærredet. Film som ’Mustang’ og animationsfilmen ’Den lille prins’ var røgfri, mens en film som Polanskis ’Officer og spion’ trak gennemsnittet kraftigt op, skriver Le Figaro.

Ifølge La Ligue Contre le Cancer er cigaretter »allestedsnærværende i fransk film«. Antallet af rygere i Frankrig er faldet, og bare i 2018 kvittede en million franskmænd cigaretterne. Men det afspejles ikke i filmene, påpeger forbundet, som finder det særlig grelt, at der også ryges på restauranter og andre steder, hvor det i det virkelige liv ikke længere er tilladt eller velset.

Forbundet er bekymret for, at unge lokkes om bord i rygningen, og opfordrer derfor nu den franske regering til at klare røgtågerne ved at skære i den offentlige støtte til film, hvor der optræder rygning. Forbundet kan ikke se, at rygning tilføjer filmkarakterer noget.

»Film viser, hvordan samfundet ser ud«

Den holdning møder modstand i filmmiljøet.

Matthieu Kassowitz, der spiler med i ’Den fabelagtige Amélie fra Montmartre’ og senest i spionserien ’Falsk identitet’, er blandt dem, der protesterer.

»Film skal ikke være rollemodeller – film viser, hvordan samfundet ser ud«, siger han til BBC, mens vicepræsidenten i sammenslutningen af franske filmproducere, Xavier Rigault, betegner forslaget om at skære i støtten som et overgreb på den kunstneriske frihed.

Der har flere gange tidligere, også herhjemme, været diskussion om rygning på film.

Den britiske sundhedsorganisation Action on Smoking and Health advarede for et par år siden om rygning i realityprogrammer, Disney undgår cigaretterne for ikke at risikere medskyld i, at antallet af rygere stiger, og for to år siden bebudede Netflix, at der ikke længere ville optræde folk, der ryger cigaretter eller e-cigaretter i streamingtjenestens nye serier for børn under 14 år.

Netflix vil gøre en undtagelse, hvis der er faktuelle eller historiske grunde til det, ligesom rygning kan optræde i Netflix-serier, hvis det har en betydning for karaktertegningen eller er en del af en kreativ vision.