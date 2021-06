Mellemlederen fra Helvede ramte hele verden i maven

Han var knap nok fyldt halvtreds, da han blev regnet for en af verdens 100 mest indflydelsesrige personer, komikeren, skuespilleren, instruktøren og manuskriptforfatteren Ricky Gervais. I alle fald hvis man skal tro på Time Magazines liste over magtfulde mennesker fra 2010.

Samtidig lå han også pænt til i kapløbet om at være klodens morsomste mand – som nummer tre på listen over bedste standuppere. Men da havde han også gjort et voldsomt indtryk med rollen som den grænseoverskridende, skræmmende og ekstremt intimiderende chef David Brent i papirfirmaet Wernham Hogg i komedieserien ’The Office’.

I øvrigt havde han også været med til at støbe kuglerne til det skræmmende virkelighedstro og pinligt morsomme univers i serien ’The Office’, der i sin oprindelige engelske version kørte i to ombæringer og 14 episoder, inden den fløj videre til først Tyskland og siden et tocifret antal andre lande, herunder Sverige, som i 2012 søsatte serien under navnet ’Kontoret’.