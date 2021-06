Når hjemmet er et hul i jorden, må taget holdes oppe af kærlighed

»We want to go Disney – one ticket please«.

Det er de få engelske ord og den ufuldkomne sætning, som de to små mexicanske drenge Max og Leo øver sig på at sige, mens deres mor er på arbejde hele dagen.

Spærret inde i en ussel, umøbleret lejlighed i et råt kvarter skal drengene have tiden til at gå. De tegner ninjafigurer på væggen og udkæmper fantasislag mod onde skurke, i filmen illustreret med små animationssekvenser. De drømmer sig også væk til Disneyland. Et besøg i forlystelsesparken er den gulerod, moren har viftet dem om næsen med under deres flytning (der måske også er en flugt) fra Mexico til USA.