Kendt biltosse må naturligvis have sig en Lamborghini-traktor

Den 59-årige bilmishandler og tv-superstjerne Jeremy Clarkson ejer et kolossalt landbrug i Chipping Norton i the West Midlands.

Og siden har erhvervede det, har en lokal landmand drevet det for ham. Men nu har denne besluttet sig for at gå på pension, og i stedet for at finde en anden har Clarkson valgt at passe butikken selv. Altså pløje, harve, så, høste, genne får og så videre.

For det kan da ikke være noget videre problem sådan at tage sig af små 1.000 hektar jord med korn og får, vel?