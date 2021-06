Loke er en kølerfigur for Marvels forvandling

På papiret lyder det som endnu en overflødig superheltefortælling i Marvels utrættelige arbejde for at skrabe hver en dollar fri af sit bagkatalog, og når Loke nu genoplives og opgraderes fra birolle til helt i sin egen serie, blinker alle alarmerne.

Loke har iscenesat sin død i flere af filmene om Avengers, men i den afsluttende ’Avengers: Endgame’ døde han for real, da Thanos klemte livet ud af ham. Men så finder Marvel da bare på et plot om parallelle tidsforløb, hvor der eksisterer flere varianter af Loke. Det er så skamløst, at man tror, det er løgn. Og hvis ikke det var for Marvels første tv-serie på Disney+, ’WandaVision’, ville jeg ikke have gidet give det en chance.