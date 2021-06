Guide: Seks vigtige film fra portugisiske Pedro Costa

Pedro Costas anden film er hans første i farver. Den foregår i en tidligere portugisiske koloni Kap Verde og var tænkt som et remake af Jacques Tourners voodoofilm ’I Walked with a Zombie’. En hvid, portugisisk sygeplejerske skal ledsage en sort, kapverdisk komapatient tilbage til Kap Verde. Men da de kommer frem, er der ikke nogen, som vil kendes ved manden, og sygeplejersken ender i et mystisk drama i en film, der tager mytisk, men hårdt fat om Portugals koloniale fortid. Filmen er særligt vigtig i Pedro Costa-sammenhæng, fordi det var under optagelserne af ’Casa de Lava’, at instruktøren fik en masse breve fra kapverdere, der bad ham aflevere dem til deres familiemedlemmer og venner i slumkvarteret Fontaínhas, som siden har været omdrejningspunktet i alle hans spillefilm.

Den første film, Pedro Costa filmer i slumkvarteret Fontaínhas, og den sidste han laver, inden han finder sin nye billedstil. I filmen følger man en række smukke, androgyne, sorthårede unge. Mest pigen Tina og en udmattet dreng uden navn, der sammen bliver forældre. Men de kan hverken tage vare på barnet eller sig selv. Hun forsøger flere gange at slå sig selv ihjel, mens han tager barnet og forsøger at sælge det, efterlade det og fodre det. Veninden Clotilde render rundt om de to og forsøger at holde sammen på det hele. Hun spilles af Vanda Duarte, der er hovedrollen i instruktørens næste film.

Måske Pedro Costas hovedværk. Det er her, han første gang bruger digitalkamera, udvikler sin stillestående billedstil fuld af mørke skygger og træder helt ind i Fontaínhas. Filmen drejer sig om narkomanen Vanda, spillet af narkomanen Vanda, der sidder på sin seng under grønne vægge og ryger heroin, hoster og taler med sin søster eller blomstersælgeren. Ved siden af sælger hun frugt og grønt i kvarteret, og filmen er ligeså meget et portræt af det og dets andre fattige spøgelser af narkomaner og kapverdiske immigranter, hvor man i baggrunden hele tiden hører lyden af et nabolag, der er i gang med at blive revet ned.