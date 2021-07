Det kunne have været så smukt. I stedet får vi stiv motorik og unuancerede karakterer

Den skæbnesvangre rovdrift på ressourcerne i Amazonas’ regnskov er unægtelig et emne og et sceneri, vi ikke er forvænt med i animationsfilm for børn. Og når instruktøren ovenikøbet selv er vokset op i området og kan trække på lokale myter og sagn, kunne det da blive et flot møde mellem ældgammelt samliv med naturen og højaktuel klima- og ressourcestrid. Men opgaven er desværre kun løst kunstnerisk tilfredsstillende i korte, kønne enkeltscener. Hverken fortællekunst eller animation lever som helhed op til sit væsentlige emne eller sine egne udmærkede intentioner.

Forældreløse 10-12-årige Ainbo (i filmen udtales navnet, så det rimer på rainbow) er vokset op hos landsbyhøvdingen dybt inde i junglen, men høvdingen skranter næsten lige så meget som de mange døde fisk i floden, så nu skal hans datter, Ainbos lidt ældre plejesøster, overtage styret, til misundelse for landsbyens stærke mand, Atok.

’Forbandelsen’ over stammen synes at komme fra junglens gamle ondskab, Yakuruna, der først viser sig i korte glimt som en kulsort røgslange med glorøde øjne (her skræmmes de 3-7-årige væk). For at bryde forbandelsen vil Ainbo nu, vejledt af sine totemdyr, opsøge Motelo Mama, en gigantisk skildpadde, hvis skjold ifølge sagnet på én gang bærer og beskytter hele junglen. Totemdyrene er det muntre og vidende bæltedyr Dillo og den nok så fjogede og overvægtige tapir Vaca.