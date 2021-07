Adam Driver synger og giver oralsex samtidigt i monoton maratonfilm

Cannes Filmfestivals primære opgave i år er at overbevise de mange tilrejsende om, at det er tiden og alt hurlumhejet værd. Det er noget af en udfordring for festivalen, der døjer med coronarestriktioner og klamme spyttests samt et kaotisk digitalt billetsystem, der har udfordret filmjournalisternes tålmodighed til det alleryderste, og som har fået flere til at spørge, om festivalen er klar over, at vi faktisk er trådt ind i det 21. århundrede.

Men det er alt hurlumhejet. Filmene, de fejler heldigvis ikke noget.

I skrivende stund er der blevet vist 5 af de 24 film i hovedkonkurrencen, så der er lang vej, til man kan pege på klare favoritter og oplagte prismodtagere. Men festivalen lagde pompøst ud med Cinéma du Look-veteranen Leos Carax’ musical ’Annette’ med Adam Driver i hovedrollen som den syngende sure standupper Henry.