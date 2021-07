Kan en ko få en orgasme?

Det er ikke hver dag, man er bliver nødt til at google: ko + orgasme + dansk.

Jeg kan heller ikke anbefale, at man gør det derhjemme, for det er ikke just videnskabelige artikler, der præger søgeresultatet. Alligevel var jeg nødt til at gøre forsøget. Den pludselige interesse for køers seksuelle nydelse opstod under engelske Andrea Arnolds bevægende dokumentarfilm ’Cow’.

Den blev vist i Cannes i den sektion, der hedder Cannes Premiere, der er en slags opsamling for de film, der ikke blev plads til i hovedkonkurrencen. En slags trøstesektion.