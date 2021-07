Politikens anmelder: Her er mine fem favoritter til at vinde hovedprisen i Cannes i aften

En kvinde, der bliver gravid med en bil, en falleret pornostjerne med Trump-tendenser og en nonne, der masturberer med en madonnafigur.

Der har været masser af film i konkurrencen i Cannes’ 74. udgave, der har fået publikum til at spærre øjnene op, grine eller løfte det obligatoriske mundbind op over øjnene. For der er altid plads til det outrerede, kinky og campy i Cannes.

Julia Ducournaus ’Titane’ var årets store what the fuck-film, en body-horror-fabel om en kvinde, der har en forkærlighed for biler, et autoerotisk forhold, om man vil, og som desuden er seriemorder og farsyg. Langt ude og meget underholdende.