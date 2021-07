»Netflix er blevet offer for sin egen succes«: Nu bliver de nødt til at kigge sig omkring

»Netflix er blevet offer for sin egen succes«.

Så enkel lyder analysen fra Richard Broughton, medieanalytiker i analysevirksomheden Ampere, i den britiske avis The Guardian.

Baggrunden er den, at Netflix tirsdag forventes at kunne melde om ’blot’ 1 million nye kunder i butikken, når streaminggiganten præsenterer sine salgstal for årets andet kvartal. Det bliver den mindste medlemsvækst for Netflix i 10 år.

Coronapandemien gav ellers i 2020 et gevaldigt boost til forretningen hos streaminggiganter som HBO, Disney+ og Netflix.

Hos sidstnævnte kom der alene i første kvartal af det forgangne år 16 millioner nye brugere til. I alt købte 37 millioner abonnement på streamingtjenesten i løbet af 2020.

Men nu er coronaboomet altså stilnet af. Og Netflix har desuden så godt som udtømt den primære målgruppe, dem mellem 18 og 34 år, mener Richard Broughton.

»De er blevet så udbredt, at stort set hele det unge publikum allerede er brugere hos dem«, lyder det fra medieanalytikeren til The Guardian.

Og det er ikke blot en påstand. Konklusionen bunder i tal fra Broughtons egen arbejdsplads, Ampere.

Tal fra analysevirksomheden viser nemlig, at hele 80 procent af den britiske befolkningsgruppe mellem 18 og 34 år enten selv har abonnement hos Netflix eller har adgang til et gennem familie eller venner. Tallene fra USA er næsten identiske.

Derfor bliver streaminggiganten, hvis den fortsat har ambitioner om vækst i antallet af abonnenter, nødt til at kigge i retning af andre aldersgrupper, som for nuværende i mindre grad er repræsenteret blandt streamingtjenestens brugere, mener Richard Broughton.

Og det har man hos Netflix tilsyneladende også tænkt sig.

I hvert fald viser en analyse fra Ampere, at streamingtjenesten i højere og højere grad satser på eksempelvis krimier og dokumentarer, der ifølge Richard Broughton er særlig gangbart materiale hos det ældre publikum, mens de i mindre grad giver plads til eksempelvis fantasy-, action- og gyserfilm.

Netflix, der på verdensplan har 207 millioner abonnenter, havde i 2020 en omsætning på 25 milliarder dollars.