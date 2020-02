Netflix pumper sine seertal op med smart to minutters-finte

Netflix’ svar på ’Game of Thrones’, fantas-serien ’The Witcher’ havde premiere 20. december sidste år uden at vække nogen større begejstring hos anmeldere verden over. Af Politikens anmelder fik den for eksempel blot to hjerter.

Alligevel kunne Netflix for et par dage siden i forbindelse med fremlæggelsen af sit kvartalsregnskab fortælle, at første sæson af serien havde sat rekord som den mest sete serie nogensinde. 76 millioner husstande havde set serien på bare 4 uger.