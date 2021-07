Kulturordfører om nedprioriterede biografer: »Det kan jeg ikke forklare. Det er ikke logisk«

»Det er svært for os at kigge på, at folk kan hoppe og danse på cafeer og restauranter til klokken 2 om natten, når vi stadig kun må have hvert andet sæde besat. Vi er virkelig udfordret økonomisk og har brug for at få nogle penge i kassen«.

Så klar var meldingen fra Henrik Obel, direktør i Big Bio, der har biografer i Holstebro, Nordhavn og Herlev, da Politiken fredag beskrev, hvordan flere provinsbiografer i Danmark er så udfordrede, at de risikerer at dreje nøglen om, hvis ikke billetsalget stiger eksponentielt de kommende måneder. Biograferne er indtil 1. september underlagt restriktioner, der betyder, at de går glip af cirka halvdelen af omsætningen, fordi de kun må fylde deres biografsale halvt op.

Anders Matthesens stort anlagte film ’Ternet Ninja 2’ har premiere 19. august, og det vil betyde et stort tab for biograferne, at de løber ind i kapacitetsproblemer på grund af restriktionerne. Og det frustrerer biografejerne, der sender en bøn til politikerne om at lempe på restriktionerne tidligere.