Ser vi en led og blodig udgave af personlighedsspaltning?

Titlens ord ’malign’ er jo også i dansk lægelingo synonym for ’ondartet’, når vi taler om cancer, og en læges nøglereplik i denne let ujævne, men i de bedste stræk modbydeligt effektive og nervepirrende film, lyder netop: »Det er på tide at fjerne kræftknuden«. Ikke desto mindre er dét kun en metafor og på ingen måde den rette diagnose for den komplet usandsynlige lidelse, der skal forklare rædselsgerningerne her.

Men et ondartet tilfælde er det: I et anfald af hidsighed fremkalder Madisons mand hendes fjerde abort, men bliver et øjeblik efter selv brutalt nedslagtet af . . . ja, af hvem eller hvad? Madison og vi ser kun en skygge. Ingen andre end hun var i huset, og hun har da et motiv, tænker politifolkene. Men døre og elektricitet i det store, gamle hus rumsterer stadig, da hun vender hjem fra hospitalet. Og så ’oplever’ hun også det blodige mord på den kvindelige læge, vi (men ikke hun) genkender som den, der i filmens fortidsoptakt udtalte bemeldte nøglereplik. Og snart efter et lige så bestialsk mord på endnu en læge.