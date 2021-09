Et donorbarn opsøger sine 25 halvsøskende, men ender med at pisse dem alle af

Man bør altid anmelde den film, man har set, og ikke den film, man kunne ønske sig at se. Eller de to film, man kunne ønske sig at se. For filmen ’Mig og mine 25 søskende’, som beskrives som en dokumentar, der i sin kerne handler om de børn, der kommer til verden som resultat af sæddonation, er i virkeligheden en fortælling i splittelse med sig selv, som ved at ville fortælle to historier på samme tid kommer til at fortælle dem begge halvt.

Dokumentaren følger den unge englænder Oli, hvis to mødre fik ham i 1998 med hjælp fra en sædbank i San Francisco. Mor Jody fortæller, hvordan de med fuldt overlæg valgte at sætte kryds i boksen ’anonym donor’. De to kvinder ønskede ikke at risikere, at der en dag dukkede en fremmed mand op, som ville blande sig i deres liv. Reglerne i USA er imidlertid, at en donor selv kan bestemme sig for at ændre status fra anonym til kendt donor, og det gav den identitetshungrende unge Oli mulighed for at få oplysninger om sin donor, og det er i den proces, han finder ud af, at han har 25 halvsøskende i USA.

Det, der bare er med Oli, er, at han har Aspergers, hvilket har givet ham store udfordringer i livet i forhold til at danne meningsfulde relationer. Han beskriver sig selv som lidt af en »følelsesmæssig robot« og har en yderst nedspillet reaktion på med ét slag at have fået 25 søskende. Men på et dybere niveau findes en skrigende længsel efter at høre til og blive elsket og accepteret, som han er. Måske er 25 biologiske halvsøskendes favn lige præcis det bløde sted, Oli kan lande?