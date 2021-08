Bille August og dronning Margrethe arbejder sammen om ny Netflix-film

Bille August instruerer en ny Netflix-film. Den bygger på en af Karen Blixens noveller, og dronning Margrethe står bag scenografien. Det oplyser Netflix i en pressemeddelelse. Novellen hedder ’Ehrengard’.

»At ’Ehrengard’ bliver vakt til live som en Netflix-film er en storslået mulighed. Jeg glæder mig rigtig meget til at introducere denne fascinerende historie om forførelse og begær til et globalt publikum«, siger Bille August i pressemeddelelsen.

Med sig har han Hendes Majestæt Dronningen, som designer scenografien.

»Dronningen har skabt de mest fantastiske decoupager til anledningen, og de kommer til at være det dominerende træk ved filmens overordnede scenografiske udtryk«, siger Bille August.

Den nye danske Netflix-spillefilm er baseret på novellen ’Ehrengard’. Den var en af Karen Blixens sidste værker. Novellen blev udgivet et år efter, at forfatteren døde i 1962. Den handler om den unge mand Cazotte, der i eventyrriget Babenhausen bliver hyret af en hertuginde til at hjælpe med at sikre en arving til tronen.

»Jeg er utrolig glad for at være en del af dette projekt. Karen Blixens historier har altid fascineret mig – med deres æstetiske fortællinger, deres fantasi og deres, for mig, billedfremkaldende verdener«, siger Hendes Majestæt Dronningen i pressemeddelelsen.

»Jeg har forsøgt at fortolke Blixens fantastiske univers i udviklingen af decoupagerne og kostumerne, og jeg glæder mig til at se fortællingen om Ehrengard komme til live i filmen«, siger Hendes Majestæt.

Hvem der skal spille filmens hovedroller er endnu ikke offentliggjort.

Filmens manuskriptforfatter er Bille Augusts søn, Anders August. Han har blandt andet skrevet manuskriptet til kortfilmen ’Grisen’, som var nomineret til en Oscar for bedste kortfilm, og til spillefilmen ’Dirch’.

Den danske Netflix-film får premiere globalt på Netflix i løbet af 2023.

ritzau