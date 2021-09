HBO-dokumentar fra et voksent regnbuebarn er et uhyggeligt indblik i den historiske lovløshed for alternative familieformer

Det er kun en generation siden! Den tanke er nærværende, mens man ser Ry Russo-Youngs dokumentarserie om sin familie. Det er kun en generation siden, at det at være åbent homoseksuel automatisk betød et liv uden børn. Filmen ’Nuclear Family’ er en intens psykologisk historie om en familie i første bølge af regnbuefamiliedannelser, der i mindre kyndige og mindre personligt involverede hænder kunne tjene som en slags skræk og advarsel for alle, der træder uden for kernefamiliens stærke norm, men i sin essens bliver en undersøgelse af familien som en både følelsesmæssig og politisk magtarena.

Dokumentaren, der strækker sig over tre episoder, starter som en kærlighedshistorie. Med kærlighed fortæller den 40-årige filmskaber Ry Russo-Young sine mødres love story, som hun betegner som en ægte romantisk Julie og Julie-fortælling – uden al den forstyrrende død. Sandy Russo (bare kaldet Russo) og Robin Young møder hinanden i 1979, og det er kærlighed ved første møde.