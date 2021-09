En dråbe mælk hænger fra vorten på et nøgent kvindebryst.

Motivet på plakaten for Pedro Almodóvars nye film var, hvad der skulle til for at udløse censur på sociale medier og endnu en gang skabe kontrovers omkring den verdensberømte spanske instruktør. Instagram fjernede nemlig billedet af posteren, fordi den viste nøgenhed. Det fik talrige brugere med Pedro Almodóvar selv i spidsen til at gå til angreb på mediet og dets algoritmer.